La gioia di Nakashima per la prima finale in un Masters 1000: “È uno dei tre momenti più belli della mia carriera”

Brandon Nakashima regola lo spagnolo Rafael Jodar 7-6(3) 6-4 in oltre due ore di gioco e conquista così l’ultimo atto del torneo ATP di Montreal. Il giocatore statunitense, alla prima finale in un Masters 1000, sfiderà per il titolo il vincitore dello scorso anno Ben Shelton. Nella conferenza stampa successiva alla partita l’americano ha commentato il risultato raggiunto e non ha nascosto le sue emozioni per il prestigioso traguardo.

Sull’approdo nella prima finale in un Masters 1000: “Sono davvero emozionato, sono davvero felice in questo momento. Tutto quello che ho fatto per arrivare a questo punto, tutto il duro lavoro e tutto il resto, sono davvero felice che stia dando i suoi frutti. Sono davvero felice di quello che potrebbe succedere domani. Ovviamente, non pensavo molto ad arrivare in finale. Prima del torneo, sapevo di giocare ad un livello molto alto, quindi sapevo di poter fare una buona prestazione qui e arrivare lontano. Non pensavo alla finale o cose del genere, ma è andata così, e sono davvero felice di tutto”.

Il ricordo della vittoria del primo titolo ATP: “È difficile scegliere un solo momento. Ovviamente, vincere il mio primo titolo ATP a San Diego sarà sempre al primo posto per me. Senza dubbio, questo è sicuramente tra i tre momenti più belli della mia carriera”.

Le chiavi della vittoria contro lo spagnolo: “Penso che il mio servizio e il mio dritto siano stati sicuramente fondamentali oggi. Sapevo di dover colpire il dritto con molta potenza, cercando di spostarlo perché se lui avesse fatto lo stesso con me, non si sarebbe trovato in una buona posizione. Sarebbe corso troppo indietro rispetto alla linea di fondo e sarebbe stato difficile. Quindi sapevo di dover essere aggressivo, cercare di avanzare il più possibile e, per fortuna, sono riuscito a piazzare i miei servizi dove dovevo”.

Sulla calma necessaria per chiudere la partita: “Sapevo che l’ultimo game sarebbe stato difficile. Sapevo che sarei stato un po’ nervoso al servizio per chiudere l’incontro, ma ho cercato di convincermi di aver fatto tutto il necessario per arrivare a quel punto e di meritare di essere in quella posizione, quindi dovevo solo provarci. Anche se fosse riuscito a strapparmi il servizio nell’ultimo game, sapevo di essere comunque in una buona posizione e sono davvero contento di essere riuscito a chiudere la partita”.

Sull’amicizia speciale con Rafa Jódar: “Non c’è molto da dire, credo che tutti conoscano il suo talento e il livello che può raggiungere. Quest’anno ha avuto un’ascesa senza precedenti. Ovviamente, è fantastico vederlo; è un mio buon amico nel circuito. Abbiamo giocato entrambi nella stessa università, anche se in periodi diversi, quindi abbiamo questo legame. È incredibile vedere i suoi progressi ed è sicuramente emozionante pensare al suo futuro. È il prossimo grande giocatore emergente e c’è molta attesa intorno a lui. Dopo che ho vinto il primo set e mi sono portato in vantaggio nel secondo, sapevo che lo avrebbero sostenuto ancora di più, perché il pubblico vuole sempre che la partita duri di più, ma anche perché è un giocatore emozionante da guardare. Ho cercato solo di concentrarmi su me stesso e di non farmi influenzare troppo dal pubblico”.