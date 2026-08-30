La Ferrari spinge verso la gara di casa di Monza e correrà con il motore ADUO2

Mentre tifosi e addetti ai lavori si stanno concentrando sulla livrea dedicata al trentennale della vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari a Monza, non va assolutamente dimenticato quello che la scuderia di Maranello sta preparando in vista della tappa di casa.

Le due SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, avranno in dotazione un nuovo motore. Quello con l’ADUO2. La Power Unit che potrà sfruttare gli aggiornamenti concessi dalla FIA grazie all’Additional Development and Upgrade Opportunities. Un vero e proprio “All in” sulla pista di Monza che proverà a spingere le rosse verso la vittoria.

La situazione è assolutamente da sfruttare per i piloti del Cavallino, dato che il leader della classifica generale Andrea Kimi Antonelli dovrà scontare una penalità di ben 20 posizioni dato che monterà il quinto motore del suo campionato, mentre George Russell dovrebbe incappare nella medesima sanzione in Azerbaijan.

A livello di gestione dell’energia del motore la pista brianzola sembra una delle meno favorevoli per le Ferrari (ma, in teoria, doveva essere così anche a Silverstone) per cui questo inserimento del propulsore con l’ADUO2 potrebbe dare quei cavalli in più che mancano ai piloti di Maranello da inizio anno nei confronti dei motorizzati Mercedes. C’è grande fermento e fiducia a Maranello. I test svolti hanno dato il “via libera” all’adozione del nuovo motore con una SF-26 che, inoltre, sarà la più scarica del campionato a livello aerodinamico.