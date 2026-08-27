La favola di Andrea Guerrieri, qualificato agli US Open. Primo tabellone Slam della carriera

Gli US Open 2026 regalano subito una storia incredibile al tennis italiano. Andrea Guerrieri ha scritto la pagina più bella della sua favola newyorchese, qualificandosi per il tabellone principale dello Slam americano, suo primo Major della carriera. Un sogno incredibile quello del 27enne di Correggio, partito ad inizio anno da numero 512 del mondo e arrivato ora al numero 186, ma ovviamente con la possibilità ora di migliorare ulteriormente il proprio best ranking.

Nell’ultimo turno delle qualificazioni Guerrieri ha sconfitto il tunisino Aziz Dougaz in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione eccellente quella dell’emiliano, che ha saputo salvare tutte le cinque palle break concesse all’avversario.

Il match si è subito messo bene per Guerrieri, che ha strappato il servizio al tunisino in apertura. Il tennista di Correggio ha poi conservato agevolmente i propri turni di servizio e nel settimo game ha trovato un ulteriore break di vantaggio. Guerrieri ha così poi chiuso il primo set in suo favore per 6-2.

In apertura di secondo set Guerrieri ha dovuto affrontare due palle break, ma le ha salvate entrambe. Dougaz ha poi cancellato ben quattro palle break nel settimo game, ma alla fine il break per l’azzurro è arrivato comunque nel nono gioco. In quello successivo, però, Dougaz si è trovato sullo 0-40 e con ben tre palle del controbreak. Guerrieri ha rimontato e al primo match point ha chiuso sul 6-4, staccando il biglietto per il tabellone principale.