La 4×100 mista sarà la novità alle Olimpiadi 2028! L’Italia vince ai Mondiali U20 con vista su Los Angeles: come funziona

Alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 debutterà una nuova specialità nel programma dell’atletica, che tra l’altro sarà protagonista nella prima settimana del calendario e non più nella seconda (per la prima volta nella storia ci sarà un’inversione con il nuoto, i due sport di classe A insieme alla ginnastica). Riflettori puntati sulla neonata 4×100 mista, una staffetta che prevede la presenza di due uomini e due donne e che arricchisce la programmazione della prove disputate unendo le forze di femminile e maschile.

A Parigi 2024 c’era stato spazio per la 4×400 mista (confermata anche per la prossima edizione della rassegna a cinque cerchi), negli USA assisteremo anche alla staffetta veloce, con la seguente distribuzione delle frazioni: un uomo al lancio, una donna sul rettilineo opposto, seconda curva affidato a un uomo e chiusura nelle mani di una donna. Un’alternanza di genere studiata nelle ultime due stagioni e che avrà un peso importante nel passaggio di testimone, visto che le ragazze lo riceveranno da compagni lanciati a velocità più elevate rispetto a quelle in cui si è abituati nelle prove femminili.

Il momento è propizio per ricordare questa novità perché l’Italia ha appena conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 mista ai Mondiali U20, dove Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Doualla hanno siglato anche il record del mondo di categoria (41.21 all’Hayward Field di Eugene), battendo grandi corazzate come USA, Giamaica e Gran Bretagna. L’Italia ci sta concretamente puntando e si è qualificata con la 4×100 ai Mondiali 2027, muovendosi per tempo verso Los Angeles 2028.

Ricordiamo anche un’altra novità, che riguarda la marcia: sarà presente una sola gara per genere (abolita la staffetta mista vista solo a Parigi 2024), ci si cimenterà sulla nuova distanza dei 21,097 km (mezza maratona).