Krajicek: “I giovani potranno sfidare Sinner e Alcaraz tra un paio d’anni. Jodar è incredibile”

Uno dei temi più dibattuti all’interno del circuito è quello dei possibili rivali in grado di insidiare quella che al momento appare l’indiscussa supremazia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Richard Krajicek, campione a Wimbledon 1996, ha analizzato, nel corso di un’intervista concessa a Tennis365, i nomi dei talenti più interessanti nel circuito e ha speso parole di elogio per lo spagnolo Rafael Jodar.

Sulla possibilità dei giocatori più giovani di poter sfidare i due attuali dominatori del circuito: “Non so se si possa parlare di sfidarli, forse è qualcosa che avverrà tra un paio d’anni, ma Joao Fonseca mi piace molto”.

L’elogio di Jodar: “Mi piace davvero molto Jodar: la gente si sta accorgendo di lui, ma forse non ancora abbastanza. L’ho visto al Roland Garros contro Michelsen. Ero seduto molto vicino e ho potuto vedere il modo in cui gioca, la mentalità, il rapporto con suo padre, l’energia che trasmette, anche con il pubblico. Sono davvero impressionato da questo ragazzo. Per me è incredibile. Forse proverei la stessa cosa se vedessi Fonseca giocare così da vicino”.

Sui giocatori giovani più interessanti: “Sono davvero molto colpito. Jodar è assolutamente tra i migliori. È sicuramente uno dei giocatori da tenere d’occhio, insieme a Fonseca e, naturalmente, Jakub Mensik. E anche Learner Tien. E poi c’è Ben Shelton: lui è un po’ più grande. Ha un servizio potente, è mancino e ha un gioco un po’ diverso; quindi, se sei un giocatore con caratteristiche differenti, questo può sicuramente aiutarti”.