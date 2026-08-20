Kimi Antonelli: “McLaren e Ferrari saranno forti a Zandvoort. La penalità? Potrei scontarla a Monza”

Il leader del campionato Kimi Antonelli si appresta a tornare in pista dopo la pausa estiva con l’obiettivo di raccogliere punti pesanti anche a Zandvoort in occasione del Gran Premio d’Olanda 2026 di F1. Alla vigilia del weekend di gara neerlandese, il teenager bolognese ha fatto il punto della situazione nel corso del media day parlando delle prospettive Mercedes su questa pista e proiettandosi anche verso l’imminente penalità da scontare per l’utilizzo della quinta power unit stagionale.

“Sapevamo che la McLaren sarebbe stata forte a Budapest, anche perché è stata la squadra che più di tutte ha ritardato l’introduzione degli aggiornamenti. Ci aspettavamo che sarebbe tornata, soprattutto considerando le prestazioni mostrate all’inizio della stagione, quando su alcune piste era già lì in termini di performance. So che porteranno qualcosa di nuovo anche questo weekend, quindi probabilmente saranno i nostri avversari principali. Ma credo che anche la Ferrari sarà lì davanti, avrà un nuovo fondo questo fine settimana e sarà interessante vedere come andrà. E poi, naturalmente, c’è la Red Bull: Max non puoi mai escluderlo, quindi sicuramente sarà della partita anche lui“, ha spiegato Antonelli alla stampa presente in loco.

“Da parte nostra non portiamo un aggiornamento prestazionale da Montreal, quindi è passato parecchio tempo. Ovviamente ci aspettiamo un pacchetto importante più avanti nella stagione e speriamo che possa aiutarci in termini di performance. È per questo che sarà davvero importante massimizzare il pacchetto che abbiamo. Abbiamo ancora un’ottima macchina, sia chiaro, però è normale che possano esserci gare come l’Ungheria, nelle quali non siamo stati i più veloci: se gli altri portano aggiornamenti e noi no, alla fine può succedere“, l’analisi di Kimi (fonte: Motorsport.com).

Il diciannovenne di Casalecchio di Reno si dice comunque ottimista a proposito del pacchetto di sviluppi che potrebbe esordire a Baku: “Ho molta fiducia nella squadra e nell’aggiornamento che porteremo più avanti. Speriamo che possa permetterci di avere nuovamente un vantaggio. Sono molto felice di essere tornato. Nell’ultima settimana della pausa estiva iniziavo a diventare un po’ impaziente, avevo davvero voglia di ricominciare. È bello essere nuovamente in pista“.

Sul Gran Premio in cui monterà il motore nuovo scontando di conseguenza la penalità: “Sì, potrebbe essere a Monza. È una decisione che viene anche da me, perché guardando il calendario è una delle piste sulle quali è più facile sorpassare. Sì, è la mia gara di casa e c’è tutto quello che comporta, però alla fine penso più al campionato. Penso al circuito dove posso darmi una possibilità migliore di recuperare posizioni e ottenere comunque un buon risultato. Quindi sicuramente Monza è in cima alla lista delle piste sulle quali prendere la penalità. Molto probabilmente la prenderò e monteremo lì il motore.

È una pista dove credo che soprattutto quest’anno, per come sarà con la batteria e tutto il resto, possano esserci comunque molte opportunità di sorpasso. Ovviamente, se il passo sarà buono, bisognerà fare una bella qualifica per partire il più avanti possibile nonostante la penalità. Poi, se avremo il ritmo, credo che si possa recuperare senza problemi. Sarà bello, credo che ci sarà tanto tifo e non vedo l’ora. Sicuramente sarà molto diverso rispetto all’anno scorso, ci sarà un’atmosfera differente. Non vedo l’ora“.