Kelly Doualla torna in gara dopo le medaglie mondiali. Esame tra le grandi a Brescia, sfiderà la padrona d’Europa

Sono passate tre settimane dai Mondiali U20, dove Kelly Doualla ha sciorinato meraviglie: prima ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri con il tempo di 11.27, fronteggiando avversarie più grandi anche di due anni, e poi ha contribuito al trionfo della 4×100 mista (nuova disciplina olimpica) nella rassegna iridata di categoria di categoria andata in scena all’Hayward Field di Eugene, uno dei grandi templi dell’atletica a livello internazionale.

La 16enne lombarda (spegnerà le diciassette candeline soltanto il prossimo 20 novembre) avevano brillato negli USA, dove si era recata da Campionessa d’Europa U18, visto che il 17 luglio trionfò sul rettilineo dello Stadio Guidobaldi di Rieti con l’eccezionale personale di 11.14. Stiamo parlando di uno dei portenti dell’atletica tricolore, una delle più brillanti promesse dell’intero movimento, un talento cristallino della velocità con infiniti margini di miglioramento.

Kelly Doualla si rimetterà in gioco domenica 30 agosto, quando sarà uno dei nomi nobili del Grand Prix di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza) che animerà il pomeriggio allo Stadio Gabre Gabric nella località lombarda (i 100 metri femminili sono previsti alle ore 15.32).

La seconda italiana più veloce della storia (alla pari con Manuela Levorato, meglio di lei solo la primatista Zaynab Dosso con 11.01) sarà impegnata in un contesto decisamente probante, contro avversarie di un certo calibro. Spicca la britannica Amy Hunt, capace di conquistare ben quattro medaglie d’oro agli Europei di Birmingham (100, 200, 4×100 femminile, 4×100 mista) e forte di un 10.97 corso in stagione. Ai blocchi di partenza ci saranno anche le spagnole Maria Isabel Perez (11.07) e Jael Bestué (11.10), l’ivoriana Maboundou Koné (10.09), la dominicana Liranyi Alonso (11.04), la britannica Joy Eze (11.14) e Aurora Berton (11.56).