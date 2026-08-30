Kelly Doualla scatta bene a Brescia e spalleggia con Hunt, poi la padrona d’Europa fa il vuoto

Kelly Doualla ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver strabiliato a livello giovanile, trionfando sui 100 metri agli Europei U18 sul rettilineo di Rieti e conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali U20 nel tempio di Hayward Field a Eugene. La 16enne lombarda si è rimessa in gioco a tre settimane dalla trasferta negli USA, dove tra l’altro contribuì al sigillo della 4×100 mista, e si è messa alla prova al Grand Prix Brescia, prova del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito mondiale per importanza).

Allo Stadio Gabre Gabric della località lombarda, l’allieva di coach Walter Monti è uscita molto bene dai blocchi di partenza (0.159 il tempo di reazione) e fino ai 40 metri ha spalleggiato con la britannica Amy Hunt, la velocista di stanza a Padova che ha dominato ai recenti Europei di Birmingham (quattro ori tra 100, 200, 4×100 femminile e 4×100 mista). A quel punto la giovane promessa dell’atletica tricolore ha accusato un momento di difficoltà ed è indietreggiata, non riuscendo a battagliare per un risultato di spessore.

La nostra portacolori ha chiuso al sesto posto con il crono di 11.46, lontano dal superbo 11.14 con cui trionfò nella rassegna continentale di categoria (seconda italiana più veloce di sempre a livello assoluto). Amy Hunt ha vinto la gara con il crono di 11.06 (0,7 m/s di vento a favore), precedendo la dominicana Liranyi Alonso (11.13) e l’ivoriana Maboundou Kone (11.25), a seguire le due spagnole Jael Bestué (11.28) e Maria Isabel Perez (11.28).