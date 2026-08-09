Kelly Doualla da brividi, avvicina i 10” in staffetta ai Mondiali U20! I tempi di frazione dell’Italia, oro con la 4×100 mista

Serata memorabile per l’Italia ai Mondiali U20 di atletica, dove la 4×100 mista è riuscita a conquistare la medaglia d’oro e a siglare il record del mondo di categoria (41.21). Occorre ricordarlo ed evidenziarne l’importanza: questa specialità sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove debutterà nel programma a cinque cerchi.

Gli azzurri hanno inscenato uno show di rara bellezza all’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA), travolgendo la concorrenza di Gran Bretagna, USA e Giamaica grazie a una prestazione semplicemente divina. L’Australia era al comando all’ultimo cambio, ma è saltata e poi Kelly Doualla è scappata via, dominando nell’asprissimo confronto con la britannica Sophie Thomas e la statunitense Ava Kitchings.

Il tempo di frazione firmato dalla 16enne lombarda è davvero sensazionale: secondo le informazioni fornite da World Athletics, l’allieva di coach Walter Monti, fresca di medaglia di bronzo sui 100 metri, ha corso in 10.17, quattro centesimi meglio di Kitchings, 35 meglio di Thomas, 45 meglio della giamaicana Renecia Edwards. Non bisogna sorprendersi: si parte da lanciati ed è normale correre anche un secondo più veloci rispetto a quello che si fa a livello individuale (Doualla ha un personale di 11.14).

La Campionessa d’Europa U18 è stata la più veloce sul rettilineo finale, rendendosi protagonista di un’eccellente falcata e sfruttando al meglio la rapidità nel passaggio di testimone con Francesco Pagliarini, bravissimo in curva (9.79). Ottimo scatto al via di Edwin Fermin Galvan (10.67 con 0.141 di tempo di reazione, il più veloce in assoluto in prima curva), bene Elisa Valensin sul rettilineo opposto (10.58).

TEMPI FRAZIONE 4X100 MISTA MONDIALI U20

Edwin Fermin Galvan: 10.67 (0.141 il tempo di reazione).

Elisa Valensin: 10.58.

Francesco Pagliarini: 9.79.

Kelly Doualla: 10.17.