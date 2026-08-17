Karate, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: azzurri a caccia di medaglie

Dopo aver dominato gli Europei di Francoforte dello scorso maggio e aver sparso podi sia in Premier League sia in Serie A, la nazionale italiana di karate è pronta ad abbracciare una nuova grande avventura: quella dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Gli azzurri e le azzurre vogliono essere grandi protagonisti sui tatami di Taranto e dintorni, nelle giornate del 1° e del 2 settembre prossimi, che assegneranno le medaglie nell’evento multisport; così come fu l’anno scorso nei World Games disputati in Cina.

La disciplina potrebbe essere una di quelle “miniere di medaglie” su cui l’Italia potrebbe puntare per andare a caccia del medagliere generale. La formazione tricolore potrà contare su 10 atleti: 5 al maschile e 5 al femminile.

Da Christian Sabatino al fortissimo Matteo Avanzini fra gli uomini, per poi passare a elementi come Erminia Perfetto e Clio Ferracuti al femminile, senza dimenticare Daniele De Vivo e Matteo Fiore o Silvia Semeraro.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia del karate per i Giochi del Mediterraneo: uno squadrone che punta a titoli e podi in tutti i tabelloni delle varie categorie di peso presenti.

Maschile

Christian Sabatino (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg), Matteo Avanzini (+84 kg).

Femminile

Erminia Perfetto (-50 kg), Veronica Brunori (-55 kg), Alessandra Mangiacapra (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg).