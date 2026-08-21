Julio Velasco raggiunge un record da allenatore agli Europei: quando la classe non ha età

Julio Velasco si appresta a guidare l’Italia agli Europei 2026 di volley femminile: dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, aver vinto i Mondiali 2025 e aver alzato al cielo due Nations League, il ribattezzato Guru proverà a trascinare le azzurre verso l’apoteosi continentale, che garantirebbe anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il CT della nostra Nazionale rimescolerà le carte dal punto di vista tattico, schierando Ekaterina Antropova come schiacciatrice e dando così spazio all’impegno in contemporanea con Paola Egonu, che tornerà opposto titolare dopo essere stata impiegata soltanto con il doppio cambio durante la Final Eight di Nations League. L’esordio è previsto nel pomeriggio odierno (ore 16.00) contro la Croazia a Göteborg (Svezia).

Proprio in occasione del debutto, Julio Velasco raggiungerà un record: diventerà l’allenatore più esperto ad aver mai partecipato agli Europei. Il nostro Commissario Tecnico ha 74 anni e 193 giorni: sarà il più anziano di sempre nella manifestazione superando il precedente primato di Arie Selinger, che aveva 74 anni e 171 in occasione del debutto di Israele nell’edizione del 2011. Ricordiamo che 37 anni fa, proprio in Svezia, Julio Velasco conquistò il titolo europeo alla guida della Generazione dei Fenomeni.