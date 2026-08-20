Julian Alaphilippe lascia con effetto immediato il ciclismo

Julian Alaphilippe ha ufficializzato la notizia del suo ritiro dalle corse. Come riportato poco fa da l’Equipe, il francese ha deciso di chiudere con effetto immediato il suo capitolo con il ciclismo, rinunciando agli ultimi appuntamenti del 2026 ed all’ultimo anno di contratto con la Tudor. Il 34enne conclude così la sua straordinaria carriera con la corsa di casa, il Tour de France, al termine del quale aveva già espresso parole di addio.

Il nativo di Saint-Amand-Montrond è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima decade del ciclismo mondiale, facendo sobbalzare i tanti appassionati (non solo francesi) con quell’atteggiamento spettacolare ed una pedalata inconfondibile. Un corridore esplosivo e di carattere che ha raggiunto l’apice con i due titoli iridati nel 2020 e nel 2021.

Nel suo palmares figura anche una Milano-Sanremo, tre Freccia Vallone, una Strade Bianche e vari successi nei Grandi Giri. Una carriera che non tutti possono vantare ed un modo di correre che ha reso il francese uno dei corridori più riconoscibili del gruppo. L’evoluzione del ciclismo ed una condizione sempre meno prestazionale hanno però portato Alaphilippe ad appendere la bici al chiodo. L’ultima immagine del francese tra le due ali di folla di Montmartre al Tour 2026 racchiude perfettamente tutto ciò che il campione transalpino ha rappresentato per il suo paese e per il mondo intero del ciclismo.