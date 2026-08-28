Judo, tris di bronzi per l’Italia nel day-1 ai Giochi del Mediterraneo. Sul podio Ghiglione, Accogli e Terranova

Si apre con un bottino di tre medaglie e due quinti posti nel day-1 l’avventura dell’Italjudo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sui sette azzurri impegnati oggi sul tatami del PalaWojtyla di Martina Franca, in sei hanno ottenuto un piazzamento nella top8 ed in cinque hanno raggiunto il blocco delle finali anche se nessuno ha combattuto per il metallo più pregiato.

La semifinale si è rivelato uno scoglio insormontabile per la squadra azzurra, che ha comunque trovato una buona prova collettiva in attesa delle altre sette categorie individuali previste domani e del Team Event di domenica 30 agosto, con ancora tante possibili carte da podio a disposizione per arricchire il medagliere azzurro nella manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Terzo posto di spessore nei -48 kg per Giulia Ghiglione (che vantava tre medaglie europee giovanili), battuta solamente dalla tunisina Oumaima Bedioui in semifinale, ma si attestano sul gradino più basso del podio anche l’emergente ventunenne Valerio Accogli (n.12 del ranking mondiale), sconfitto ai quarti nei -66 kg dal serbo vincitore del torneo Marko Jorgic, e la classe 2005 Michela Terranova nei -57 kg dopo il ko ai quarti con la kosovara Flaka Loxha.

Quinta piazza amara per Andrea Carlino nei -60 kg e per Gaia Stella nei -52 kg, ai quali vanno aggiunti la settima posizione di Fabrizio Esposito nei -73 kg e la prematura eliminazione di Manuel Parlati nei -81 kg.