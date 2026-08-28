Jorge Martin: “Una delle piste peggiori per noi, ma siamo vicino alle Ducati”

È calato da poche ore il sipario sul venerdì del Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito spagnolo, la migliore prestazione delle pre-qualifiche è stata fatta segnare dall’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il centauro italiano, nonostante una condizione ancora non perfetta, vuole sfruttare il weekend per riportasi nella lotta per il Campionato.

Ha invece faticato non poco l’altra Aprilia del leder del Mondiale Jorge Martin, che è comunque riuscito a strappare il pass per il Q2 di domani in settima posizione. Ritardo dalla vetta di 572 millesimi per lo spagnolo che domani dovrà alzare il livello delle sue prestazioni per cercare la pole position.

Questo il suo commento riportato da Moto.it: “Sì, mi sono sentito meglio di quanto mi aspettassi, ma sicuramente abbiamo del lavoro da fare. Faccio ancora un po’ fatica su questa pista con questa moto. Il tracciato è cambiato molto dall’ultima volta che sono stato qui, con questo asfalto. Sto solo cercando di adattarmi e migliorare a ogni run”.

I problemi odierni: “Faccio molta fatica con l’anteriore. Sento che il calo della gomma è piuttosto grande dopo due giri. Devo capire come frenare meglio e arrivare al limite della curva un po’ più lentamente, per cercare di non sovraccaricare l’anteriore. È una cosa che mi succedeva con l’Aprilia, a causa del mio stile di guida. Se miglioriamo questo aspetto, penso di poter migliorare il passo”.

Concludendo sul tracciato di Aragon: “Penso che questa sia una delle peggiori piste per noi, onestamente. E siamo comunque lì a lottare vicino alle Ducati. Quindi sento che siamo in una buona posizione. Le altre Ducati sono più forti qui, ma penso che questa sia una delle nostre peggiori piste”.