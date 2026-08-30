Jorge Martin: “Soddisfatto del percorso di crescita, non temo nessuno per il Mondiale”

Non è stato un weekend positivo per Jorge Martin che al termine del Gran Premio di Aragong 2026, tredicesimo appuntamento del Motomondiale, ha principalmente limitato i danni. Su una pista non favorevole alle Aprilia, lo spagnolo ha chiuso la gara in quinta posizione, perdendo punti dai rivali per il titolo iridato.

Martin durante il weekend non ha mai dimostrato un ritmo pari a quello delle Ducati e del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, ora distante 24 punti. Prima di Misano, però, la vera minaccia sembra arrivare da Marc Marquez che grazie ai successi nella Sprint e nella gara lunga si è riportato a -19 dal connazionale.

Il campione del mondo 2024, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la sua prova: “Sono soddisfatto, il mio obiettivo è costruire e crescere. Dall’inizio del weekend abbiamo fatto un ottimo percorso. Peccato perché non avevamo tanta velocità ma ero più vicino agli altri”.

Il comportamento dell’Aprilia ad Aragon: “Per me la moto funziona molto bene ma ci sono delle piste dove soffriamo. Abbiamo provato a stare calmi con il set-up ma forse dovevamo fare di più. A Misano dobbiamo andare con la moto di Silverstone, è una pista con grip e la moto può andare meglio. Sono contento delle quattordici gare fatte e delle informazioni che abbiamo”.

Sulla gara: “Forse sarei potuto arrivare quarto, a metà gara potevo prendere Alex ma poi sono quasi caduto”. I rivali per il titolo: “Non temo nessuno, mi concentro su di me. Le gare che arrivano solo favorevoli. Adesso sono in testa e devo continuare a lavorare”.