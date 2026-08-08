Jorge Martin: “Risultato frutto di tutto il lavoro svolto durante l’estate”

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la Sprint del GP della Gran Bretagna della MotoGP: a Silverstone l’iberico dell’Aprilia conquista la prima posizione, consolidando ulteriormente la vetta nella classifica iridata. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di TV8 HD.

La soddisfazione di Jorge Martin: “Abbiamo lavorato tanto durante l’estate e questo è il risultato di tutto il lavoro svolto, quindi sono davvero molto felice. Oggi, cosa posso dire, un lavoro incredibile, complimenti a tutto il team Aprilia, complimenti anche a Marco Bezzecchi, perché dopo gli infortuni subiti è pazzesco che sia di nuovo sul podio“.

L‘analisi della Sprint: “Oggi è stata una gara difficile, ho cercato di essere il più veloce possibile cercando di gestire la situazione, alla fine non avevo più la gomma posteriore, quindi pensavo che Ai Ogura mi avrebbe raggiunto, ma alla fine sono riuscito a gestire il distacco. Un’altra vittoria in volata è sempre fantastica, dopo la pausa estiva lo è ancora di più“.