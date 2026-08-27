Jorge Martin: “L’Aprilia migliora di gara in gara, spero di lottare con Marquez qui ad Aragon”

Jorge Martin si presenta al MotorLand di Alcañiz da leader del Mondiale MotoGP 2026 in vista della tredicesima tappa stagionale. Lo spagnolo dell’Aprilia, reduce da un weekend quasi perfetto a Silverstone, guida la classifica generale del campionato con un margine di 31 punti sul compagno di squadra Marco Bezzecchi, 37 sul giapponese Ai Ogura (assente ad Aragon per infortunio) e soprattutto 40 su Marc Marquez.

“Chiaramente spero di poter lottare sempre per la vittoria, sono molto curioso di iniziare questo weekend e confermare la nostra velocità. Il pacchetto è molto buono, la pista mi piace e mi sento bene per cominciare“, dichiara Martinator in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Aragon che si terrà nel weekend dal 28 al 30 agosto.

Sulle possibilità di battere Marc Marquez, favorito d’obbligo su questa pista: “Lo vedremo. Aprilia sta facendo un ottimo lavoro, la moto migliora ogni gara ed essere in lotta con lui sarebbe già un bel risultato. Marc è molto forte ma voglio concentrarmi solo su quello che posso controllare, ovvero il mio lavoro. Se avrò la possibilità di lottare la coglierò“.