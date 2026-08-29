Jorge Martin guarda il bicchiere mezzo pieno: “Top5 è un buon risultato. Domani potrei avvicinarmi ancora”

Jorge Martin prova a guardare in maniera positiva al termine della Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “Motorland” di Alcaniz (Spagna) il pilota del team Aprilia, infatti, non è andato oltre la quinta posizione, non risultando mai in gara per il podio.

Il successo è andato a Marc Marquez che ha preceduto il fratello Alex per 1.1 secondi, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 2.0. Quarta posizione per Pedro Acosta a 2.6, quinta per Jorge Martin a 6.2 mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 10.4. Settimo Diogo Moreira a 11.0, ottavo Raul Fernandez a 11.2, nono Johann Zarco a 12.0, mentre completa la top10 Jack Miller a 12.1.

Al termine del sabato del Motorland il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Per come sto andando chiudere nella top5 penso possa essere un buon risultato per me. Sto soffrendo all’avantreno e non posso spingere al massimo però, nel complesso, ho chiuso più vicino a chi mi precedeva rispetto a chi mi inseguiva”.

Ultima battuta sulla sua situazione ad Aragon: “Com’è ben noto non è una delle piste migliori per la mia guida e sto facendo il massimo. Domani? Penso che potrei avvicinarmi ancora ai primi”.