Jorge Martin festeggia: “Ottimo secondo posto per la classifica. Ho perso la gara al via”

Jorge Martin non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il pilota spagnolo ha centrato un ottimo risultato dopo la vittoria di ieri nella Sprint Race e ha ulteriormente corroborato la sua prima posizione nella classifica generale che ora lo vede con 31 lunghezze sul compagno di team Marco Bezzecchi.

La vittoria nella gara odierna è andata a Raul Fernandez che ha fatto gara solitaria e ha preceduto Jorge Martin per 2.5 secondi, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 3.3. Quarta posizione per Alex Marquez a 4.7, quinta per Pedro Acosta a 6.2 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 3.6. Settimo Marc Marquez a 9.5, ottavo Brad Binder con un gap di ben 22.2, nono Luca Marini a 23.8 mentre completa la top10 Diogo Moreira a 25.4.

Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna il pilota del team di Noale ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono davvero molto contento per il risultato e per la situazione in classifica generale. Una grande iniezione di fiducia in vista della seconda parte della stagione. Diciamo che abbiamo intrapreso la giusta direzione e proveremo a continuare così fino alla fine anche perchè ogni giro che completo su questa moto è meglio del precedente”.

“Martinator” analizza poi quanto avvenuto in pista: “Peccato per l’errore al via con l’abbassatore che è rimasto inserito perchè volevo vincere oggi. Forse ho perso la gara in quel momento anche perché da quel punto in avanti ho compiuto una gara fantastica. Sono riuscito a reagire e nel finale ho trovato un ottimo ritmo. Raul Fernandez non ha mollato la presa e mi sono accontentato del secondo posto. Niente da dire, continuiamo così”.