Jorge Martin domina la Sprint di Silverstone e allunga nel Mondiale. Podio Bezzecchi, Marquez anonimo

Jorge Martin completa un sabato perfetto a Silverstone e si impone dalla pole position nella Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP e primo appuntamento dopo la pausa estiva. Per Martinator è la terza affermazione dell’anno nelle manche del sabato dopo Austin e Le Mans, ma soprattutto rappresenta un forte segnale agli avversari nella corsa al titolo.

Il pilota spagnolo dell’Aprilia raccoglie infatti 12 punti preziosi e consolida la sua leadership nel Mondiale dopo un periodo abbastanza difficile in cui aveva fatto fatica ad esprimersi al top del potenziale con la sua RS-GP 26. Martin ha avuto il merito di difendere la prima posizione in partenza, imponendo poi un passo rapido e staccando uno ad uno tutti i componenti del gruppo di testa senza concedere al giapponese Ai Ogura la possibilità di rientrare negli ultimi giri.

Alle spalle del nipponico portacolori del team Trackhouse si è inserito al terzo posto Marco Bezzecchi, bravo a stringere i denti nonostante una forma fisica lontana dal 100% a completamento della tripletta Aprilia. A seguire il primo ducatista Alex Marquez davanti a Fabio Di Giannantonio e alla KTM di Pedro Acosta, mentre Marc Marquez ha sperimentato un vistoso crollo della gomma posteriore sprofondando nella seconda metà della Sprint dalla quarta alla nona piazza, portando a casa un solo punto. Nelle estreme retrovie Francesco Bagnaia, quartultimo.

Grazie a questo successo Martin allunga in vetta alla classifica generale del campionato con un vantaggio di 17 punti su Ogura, 27 su Bezzecchi, 29 su Marc Marquez, 31 su Di Giannantonio, 61 su Fernandez, 68 su Acosta e 77 su Bagnaia.

CLASSIFICA SPRINT GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

1. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) 19:49.066

2. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +1.530

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +3.974

4. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +6.956

5. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +8.651

6. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +10.745

7. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +10.826

8. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.539

9. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +13.965

10. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +13.992

11. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +14.142

12. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +14.344

13. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +14.540

14. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +15.213

15. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +16.892

16. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +20.194

17. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +23.722

18. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +24.380

19. Augusto FERNANDEZ (Yamaha Factory Racing) +27.593

20. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +34.332

NC. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team)

NC. Cal CRUTCHLOW (Honda LCR)

NC. Iker LECUONA (BK8 Gresini Racing MotoGP)