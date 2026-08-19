Jonathan Milan vince la prima tappa del Renewi Tour: “Non ero sicuro di aver vinto, mi godo questa vittoria”

È una seconda parte di stagione molto prolifica fin ora quella che sta vivendo Jonathan Milan. Dopo il Giro d’Italia in cui ha inevitabilmente disatteso le aspettative (una sola vittoria nell’ultima tappa), l’italiano ha ricominciato a mettere la ruota davanti a tutti già al Giro di Polonia, mettendo la firma sulle prime tre tappe e ritrovando la giusta condizione.

Oggi Milan ha nuovamente dimostrato l’attitudine a vincere le prime frazioni, vincendo la tappa di apertura del Renewi Tour 2026. Il portacolori della Lidl-Trek, sotto la pioggia battente, ha infatti anticipato avversari di alto livello (come Philipsen e Merlier), inaugurando la corsa a tappe belga con una volata vincente al fotofinish, nel quale ha avuto la meglio su Olav Kooij.

L’azzurro, come riportato da Cyclingpronet, è stato fino all’ultimo incerto della sua vittoria: “Non ero sicuro di aver vinto lo sprint fino davvero all’ultimo secondo. A 200 metri dall’arrivo ero là davanti e ho pensato ‘Ok, cerchiamo di tenere fino alla fine’. Gli altri sono arrivati velocissimi di fianco a me e subito dopo il traguardo Kooij è passato davanti a me, quindi non ero sicuro di aver vinto. Le condizioni di corsa oggi erano dure, devo ringraziare molto i compagni di squadra. Oggi non è stato facile rimanere concentrato tutto il giorno, ma ce l’abbiamo fatta”.

Chiudendo sull’andamento della tappa e sul parterre di avversari: “Non è stato facile chiudere sulla fuga. Li abbiamo tenuto al massimo a due minuti, due minuti e mezzo, ma dietro abbiamo capito che sarebbe stato difficile andarli a prendere. Infatti li abbiamo ripresi a 500 metri dall’arrivo. Abbiamo fatto un lavoro fantastico. Avevo già detto ieri nelle interviste che mi sarebbe piaciuto competere con questi avversari e magari vincere. Avete visto oggi che io e Olav (kkoij, ndr) eravamo molto vicini. Domani proveremo ancora, ma per il momento mi godo questa vittoria”.