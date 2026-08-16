Jonas Vingegaard potrebbe rinunciare ai Mondiali chiudendo anticipatamente la sua stagione

Non è ancora arrivata l’ufficialità ma sembra che la stagione di Jonas Vingegaard sia già arrivata al termine. Come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport e dal quotidiano Het Laatste Nieuws, il danese avrebbe deciso di non partecipare ai Mondiali di Montreal in programma nel mese prossimo, chiudendo in netto anticipo una stagione altalenante.

L’ultima immagine in corsa del fuoriclasse della Visma Lease a Bike è la caduta rovinosa al Tour de France dopo la quale ha riportato la frattura della clavicola. Infortunio che lo ha costretto al ritiro alla Grande Boucle, privandogli la possibilità del podio. Il 29enne puntava al rientro nella rassegna iridata di settembre ma stando alle ultime informazioni, sembra che questo rientrò non avverrà.

Vingegaard ha infatti scelto (secondo le fonti) di concludere con ampio anticipo il suo 2026, non prendendo parte ai Mondiali e saltando tutta la seconda parte della stagione, compreso il Lombardia (dove non gareggia dal 2022). Una scelta che se confermata dimostrerebbe l’assoluta cautela che il danese opererebbe dopo un nuovo infortunio, evitando un possibile rientro frettoloso e proseguendo lontano dalle corse la ricerca della migliore condizione. Nei prossimi giorni è attesa la comunicazione ufficiale della Visma Lease a Bike.