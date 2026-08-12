Johannes Liebmann padrone degli 800 sl con il nuovo record europeo. Grintosa prestazione di De Tullio

Una prestazione mostruosa quella di Johaness Liebmann nella vasca di Parigi in occasione della finale degli 800 sl agli Europei di nuoto in vasca 2026. Il tedesco, grande favorito della vigilia, ha salutato la compagnia nella seconda parte di gara, alzando le marce del motore e prendendosi l’oro continentale con il crono di 7’37″59, migliorando il primato europeo da lui stesso fatto segnare ad aprile (7’37″94).

L’ultimo atto ha vissuto un equilibrio totale fino ai 400 metri con Liebmann, Sarkany e Schwarz sulla stessa linea. Nel momento decisivo però, il diciannovenne teutonico ha preso in mano le redini della gara, alzando il ritmo ed involandosi verso il primo titolo della sua giovanissima carriera. La Germania firma la doppietta con Sven Schwarz che si prende l’argento in 7’41″16.

Terza posizione per l’ungherese Zalan Sarkany in 7’41″75. Non sale sul podio il campione olimpico in carica Daniel Wiffen che conferma la condizione non ottimale chiudendo la sua finale al quarto posto (7’43″30). Quinto il greco Dimitrios Markos (7’43″52), davanti ad un Luca De Tullio che sfiora il suo personale in 7’44″24. Completano Carlos Garach Benito, settimo in 7’45″41, e Kristof Rasovszsky (7’51″41).