João Fonseca: “Devo assolutamente migliorare, non ci sono scuse per la sconfitta”

Si è concluso agli ottavi di finale il percorso di João Fonseca nell’ATP 1000 di Montreal. In Canada, il brasiliano è stato sconfitto da Ben Shelton che si è imposto in due set 6-3 7-6 (3) conquistando i quarti e proseguendo la difesa del titolo vinto l’anno scorso. Il sudamericano dovrà quindi nuovamente interrogarsi sulla gestione dei momenti della partita mentre il talento cristallino rimane indubbio.

Nella conferenza stampa post partita, il numero 27 del ranking ATP si è mostrato scosso davanti ai giornalisti ma ha come sempre analizzato con estrema lucidità la sconfitta, con un’autocritica piuttosto seria. Queste le sue parole riportate da puntodebrek.com: “È difficile valutare la sconfitta. Penso solo a riposarmi e a prepararmi per Cincinnati. Spero di migliorare il mio tennis lì. Sento di non aver fatto bene in risposta, non ho creato le occasioni necessarie e me ne vado con la sensazione di aver giocato male. Devo assolutamente migliorare”.

Sul match: “Ho sbagliato nei punti importanti, non gli ho messo abbastanza pressione e il mio servizio è stato tutt’altro che costante. Il servizio ha deciso tutto . Shelton ha meritato di vincere e tutto quello che posso fare è continuare a lavorare”. Sulla distorsione alla caviglia ha aggiunto: “Non è niente di grave. Ho sentito qualcosa in quel momento e mi sono spaventato, ma poi è passato. Non ci sono scuse per la sconfitta, né per la caviglia, né per il vento, né per le condizioni generali della partita”.