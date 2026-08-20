Jasper Philipsen si impone nella volata della seconda tappa al Renewi Tour. Jonathan Milan sfortunato

Si è chiusa con la vittoria di Jasper Philipsen la seconda tappa dell’edizione numero ventuno del Renewi Tour. Il belga, uno dei grandi attesi dal pubblico di casa, è riuscito ad imporsi nello sprint finale riscattando la prestazione di ieri e tornando al successo dopo un mese (l’ultimo fu al Tour de France). Affermazione numero 65 in carriera per il portacolori dell’Alpecin Premier-Tech che diventa il nuovo leader della generale.

La seconda frazione della corsa belga è partita da Blankenberge e si è conclusa a Ardooie dopo 173.9 chilometri. Dopo poco dall’inizio si è formata la fuga di tre corridori: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG), Niklas Behrens (Team Visma | Lease a Bike) e Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise). Gli attaccanti hanno sfruttato il percorso tutto pianeggiante per costruire un bel vantaggio dal gruppo, sempre in controllo.

Entrati nei quattro giri del circuito finale, i battistrada sono poi stati ripresi dal gruppo che ha accelerato negli ultimi chilometri. La volata finale è stata lanciata da Jasper Philipsen che in progressione è andato a conquistare il successo di tappa. Chiude in seconda posizione il britannico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) mentre è quarto un brillante Matteo Milan (Groupama – FDJ United).

Incredibile invece quello che è successo a suo fratello Jonathan. Il campione italiano, vincitore ieri, è stato vittima di una caduta e nel tentativo di rientrare sul gruppo è stato fermato dalla giuria, concludendo la sua tappa prima di essere doppiato dal gruppo.