Jasmine Paolini verso gli US Open: “Avevo bisogno di riposo, spero che il piede non mi tradisca più”

Dopo oltre un mese e mezzo di stop, Jasmine Paolini si appresta a tornare in campo per affrontare la slovena Veronika Erjavec nel primo turno degli US Open 2026. La numero uno d’Italia non gioca una partita ufficiale dallo scorso 8 luglio, quando venne battuta nettamente dall’ucraina Marta Kostyuk nei quarti di Wimbledon, per poi saltare lo swing sul cemento nordamericano nel tentativo di recuperare dal problema al piede che l’ha condizionata a lungo.

“È stato difficile stare lontano dai tornei, rimanere a casa a guardare le partite. Però avevo bisogno di riposo. Abbiamo cercato di riposarci il più possibile e poi di mettere il lavoro in palestra, tutto quello che si potesse fare. Siamo arrivati qua un po’ prima, cercando di adattarci meglio ai campi. Sto andando abbastanza bene, sto cercando di entrare il più possibile nel ritmo. Non sarà facile ma cerco di rimanere positiva“, dichiara la tennista toscana alla vigilia dell’ultimo Slam stagionale.

Nell’intervista concessa a SuperTennis, Paolini ha commentato anche il ritorno nel team di Marc Lopez: “Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, mi sono sempre continuata a sentire dall’anno scorso fino ad adesso, ha una grande energia quindi sono contenta che sia tornato nel mio team, vedremo come andrà il lavoro, mi piace e sono soddisfatta di averlo nel mio team perché secondo me è una persona che mi può aiutare tanto“.

“Spero che il piede non mi tradisca più e di ritrovare anche il mio tennis, la giusta mentalità. Dopo due anni giocati a livelli altissimi, gli alti e bassi ci potevano stare. La voglia è quella di ritornare lì anche perché mi fa star bene, mi diverto di più, spero tanto di poterci tornare. Di sicuro quest’anno mi ha insegnato tanto“, ha aggiunto la finalista di Wimbledon 2024.