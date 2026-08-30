Jasmine Paolini ritorna a sorridere e avanza agli US Open dopo un esordio complicato

Dopo oltre un mese di lontananza dai campi, Jasmine Paolini ritorna a sorridere. Esordio vincente agli US Open 2026 per la toscana, anche se con tanta fatica e soffrendo contro la slovena Veronika Erjavec, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Per Paolini potrebbe esserci un derby azzurro all’orizzonte visto che affronterà la vincente del match tra Lucrezia Stefanini e l’ucraina Dajana Yastremska.

Errani ha concluso il match con tre ace, ma anche cinque doppi falli. L’azzurra ha vinto il 68% dei punti quando ha servito la prima ed il 46% con la seconda. Alla fine sono stati ben 36 i vincenti da parte dell’italiana rispetto ai 13 dell’avversarie, mentre sono stati 27 gli errori non forzati dell’italiana contro i 15 della slovena.

Break di Erjavec e controbreak (a zero) di Paolini a cominciare la partita. Nel sesto game l’azzurra si procura altre tre palle break nel sesto gioco, ma su tutte arriva sempre l’errore di rovescio di Jasmine. Il break arriva comunque nell’ottavo gioco con Paolini che si procura altre due occasioni e sulla seconda la slovena mette il rovescio in rete. Paolini chiude così il primo set in suo favore con il punteggio di 6-3.

Fioccano i break nel secondo set. Paolini strappa il servizio in apertura alla slovena, ma Erjavec trova l’immediato controbreak. Paolini manca poi tre palle break nel terzo gioco, mentre nel quarto la slovena se ne procura un’altra e questa volta Jasmine mette fuori il dritto incrociato. Paolini rimedia subito con il controbreak a zero, ma Erjavec nuovamente riesce a strappare il servizio nel sesto game all’azzurra. Erjavec va a chiudere il secondo set per 6-3.

Primi game interlocutori nel terzo set, ma nel quarto game Paolini si procura una palla break e la slovena sbaglia di dritto. Jasmine allunga sul 4-1, ma nel settimo game purtroppo l’azzurra subisce il controbreak. Nel game successivo, però, la toscana si porta sullo 0-40 e alla terza palla break trova il dritto vincente e va a servire per il match sul 5-3. Incredibilmente Erjavec riesce a recuperare ancora il break di svantaggio e accorcia sul 5-4, annullando anche un match point. Nel decimo game, però, Jasmine ritorna sullo 0-40 e sul terzo match point arriva l’errore di Erjavec, con Paolini che torna a sorridere dopo un periodo di lontananza dal campo.