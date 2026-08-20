Jasmine Paolini mette nel mirino gli US Open: in avvio una nuova collaborazione con Marc Lopez

Jasmine Paolini non gioca un match ufficiale dallo scorso 8 luglio, in occasione del quarto di finale di Wimbledon perso in due set contro l’ucraina Marta Kostyuk, avendo rinunciato sia all’Open del Canada che al WTA 1000 di Cincinnati (attualmente in corso di svolgimento) per recuperare dall’infortunio al piede. Nel frattempo la tennista toscana ha annunciato di aver ripreso la collaborazione tecnica con Marc Lopez in vista degli US Open 2026.

La numero uno d’Italia era stata allenata dall’ex giocatore spagnolo per circa tre mesi, da aprile a luglio 2025 (poco dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan), un periodo altalenante in termini di prestazioni e risultati che le aveva regalato però uno dei picchi più alti della sua carriera: la doppietta singolare-doppio agli Internazionali d’Italia.

A distanza di 13 mesi Paolini ha scelto di ripartire proprio da Lopez nel tentativo di ritrovare un po’ di continuità quando potrà tornare a competere al 100% dal punto di vista fisico. La stella del tennis femminile azzurro sta puntando tutto sulla preparazione verso l’ultimo Slam della stagione, che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows a partire dal 30 agosto.

Il doppio forfait a Toronto e Cincinnati è costato caro a Jasmine nel ranking, che l’ha vista scendere al 20° posto nella classifica virtuale aggiornata, ma la sua priorità era quella di non prendere rischi e presentarsi a New York nella miglior condizione possibile.