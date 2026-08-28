Jannik Sinner, pausa forzata e visita alla Juventus: tutte le novità sul recupero

Jannik Sinner ha scelto di non forzare i tempi. Dopo il forfait agli US Open, il numero uno del tennis mondiale sta seguendo un programma di recupero particolarmente prudente per risolvere il problema al ginocchio destro che continua a condizionare la sua preparazione.

Il campione altoatesino si trova a Torino, dove sta svolgendo il percorso riabilitativo al J Medical. Tra fisioterapia, valutazioni cliniche e trattamenti mirati, l’obiettivo è consentire all’articolazione di recuperare senza correre rischi inutili. Una strategia che conferma la volontà di Sinner e del suo staff di privilegiare la completa guarigione rispetto alla fretta di tornare in campo.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sinner non tornerà ad allenarsi sul campo fino a domenica 6 settembre. Fino a quella data è previsto uno stop totale alle sessioni con la racchetta, mentre proseguiranno le attività riabilitative. Il ritorno al tennis sarà quindi graduale e subordinato alla risposta del ginocchio alle terapie.

Durante la permanenza torinese, però, Jannik si è concesso una parentesi lontano dalle strutture mediche. Ieri il tennista ha fatto visita al Training Center della Juventus alla Continassa, assistendo a una parte dell’allenamento della squadra.

VIDEO VISITA JANNIK SINNER ALLA CONTINASSA

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L’accoglienza è stata calorosa: il numero uno del ranking è stato salutato dai giocatori con abbracci e applausi. Tra gli incontri più curiosi quello con Manuel Locatelli, mentre sul terreno di gioco era presente anche Luciano Spalletti.

Tra Sinner e il tecnico toscano è andato in scena un breve scambio all’insegna della stima reciproca. Spalletti ha scherzato sulle capacità del tennista di cambiare l’inerzia delle partite, sottolineando una delle caratteristiche che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

La visita alla Continassa ha inevitabilmente attirato l’attenzione anche per un altro motivo. Sinner è infatti un noto tifoso del Milan e, con un pizzico di ironia, si è ritrovato dall’altra parte della barricata calcistica proprio alla vigilia del prossimo Juventus-Milan, in programma il 6 settembre.

Al di là della parentesi calcistica, il tema centrale rimane naturalmente il ginocchio destro. Il lungo stop dagli allenamenti in campo testimonia la cautela adottata dal suo team dopo il problema che lo ha costretto a rinunciare agli US Open.

Non sono stati resi pubblici dettagli medici specifici sulla natura dell’infortunio. L’ipotesi circolata è quella di un problema legato al sovraccarico, ma senza un bollettino ufficiale è impossibile stabilire con precisione diagnosi e tempi di recupero.

La tabella di marcia, per ora, resta quindi orientata alla prudenza. Sinner vuole tornare in condizioni sufficientemente solide da affrontare senza ulteriori ricadute la parte conclusiva della stagione, con particolare attenzione alla tournée asiatica prevista tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.