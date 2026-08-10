Jannik Sinner: 7 partite in 3 mesi, 0 in 50 giorni. Il ricordo dei 3 mesi di sospensione del 2025

Il 2026 di Jannik Sinner è una stagione dominata da un paradosso che i numeri rendono quasi impossibile ignorare. Da una parte c’è un bilancio che certifica una superiorità netta: 47 partite giocate, 44 vittorie e appena 3 sconfitte. Dall’altra, proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase decisiva, il calendario dell’azzurro si è praticamente svuotato.

La fotografia è ancora più significativa se si divide l’anno in due. Tra gennaio e maggio Sinner ha giocato 40 partite, sostenendo un ritmo da numero uno del mondo e costruendo una base di punti sufficiente a garantirgli un margine importante in classifica. Da giugno ad agosto, invece, gli incontri sono appena sette. Tutti concentrati nella campagna vincente sull’erba di Wimbledon. Dal trionfo londinese all’inizio degli US Open saranno trascorsi 50 giorni.

Il punto di svolta può essere individuato nella parentesi parigina. La gestione del match contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros ha avuto conseguenze rilevanti sulla programmazione successiva. Da quel momento, il calendario di Sinner ha assunto una fisionomia diversa, con una maggiore attenzione alla quantità di tennis da accumulare e, soprattutto, al prezzo fisico da pagare per disputarlo.

Il problema è diventato ancora più concreto a Wimbledon, dove Sinner ha accusato un fastidio al ginocchio destro. L’episodio sarebbe riconducibile a un movimento durante il match d’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Comunque io ho questo rricordo… a proposito di ginocchio…🤔 pic.twitter.com/mr4Halkheo — Patrizia Cromi🎭🦊🥎🎾 (@Cr_patty64) August 9, 2026

Sinner ha comunque portato a termine la campagna londinese nel modo più prestigioso possibile, conquistando il titolo. Ma proprio quel successo ha reso ancora più evidente la necessità di non forzare i tempi. Una volta terminato Wimbledon, il calendario è stato lasciato in secondo piano rispetto al recupero fisico.

C’è poi un elemento che distingue profondamente la situazione attuale da quella di un giocatore costretto a inseguire punti: Sinner può permettersi di essere prudente.

Il vantaggio accumulato nella prima parte della stagione gli consente di affrontare questa fase senza l’urgenza di scendere in campo a tutti i costi per difendere la vetta del ranking. È un margine costruito nei mesi in cui l’azzurro ha giocato quasi senza fermarsi e che oggi diventa una sorta di assicurazione.

La logica è semplice: meglio perdere qualche settimana di competizione piuttosto che trasformare un problema gestibile in un infortunio capace di condizionare l’autunno.

È una strategia conservativa, ma tutt’altro che passiva. Sinner sta utilizzando il vantaggio costruito in primavera per comprare tempo. L’obiettivo non è giocare il più possibile, ma arrivare alle partite che contano con il ginocchio nelle migliori condizioni possibili.

E in questa prospettiva anche lo zero alla voce “partite giocate” nelle ultime sette settimane assume un significato diverso. Non è necessariamente un vuoto da colmare: può essere il prezzo deliberatamente pagato per evitare un problema più grande.

Il calendario estivo di Sinner produce inevitabilmente un confronto con quello dell’anno precedente. Anche nel 2025, infatti, l’azzurro aveva attraversato un lungo periodo lontano dal circuito. Ma la somiglianza si ferma alla superficie.

Dodici mesi fa Sinner era stato costretto a fermarsi dalla sospensione legata alla vicenda Clostebol. I campi da tennis gli erano stati preclusi da una decisione esterna e il suo calendario era diventato, di fatto, una variabile indipendente dalla volontà del giocatore.

Nel 2026, invece, la dinamica è opposta. Il circuito è lì, gli appuntamenti ci sono e Sinner avrebbe la possibilità di giocarli. È lui, insieme al proprio team, a scegliere di non farlo. Il dato delle sette partite disputate tra giugno e agosto può dunque essere letto in due modi. Per chi guarda esclusivamente al volume di tennis, rappresenta una frenata brusca e difficilmente compatibile con il ritmo tenuto nei primi cinque mesi dell’anno. Per chi osserva invece la stagione nella sua interezza, è una conseguenza quasi naturale del capitale accumulato da Sinner nella prima parte del 2026.

Il numero uno del mondo non ha bisogno di dimostrare nulla giocando ogni settimana. Ha bisogno, piuttosto, di arrivare alla parte finale dell’anno senza trasformare un fastidio al ginocchio in un problema strutturale.

Il successo di Wimbledon, in questo senso, ha cambiato ulteriormente la prospettiva. Sinner ha già messo in bacheca uno dei grandi obiettivi della stagione. Ora può permettersi di rallentare, aspettare e scegliere con maggiore attenzione quando tornare.

La domanda, quindi, non è tanto perché Sinner abbia giocato così poco nell’estate del 2026. La domanda è quanto questa scelta pagherà quando tornerà in campo.