Italian Baseball Series 2026: Parma pareggia la finale con San Marino

Si conclude con un 15-8 piuttosto tonante a favore del Parmaclima gara-2 di finale scudetto del baseball. I ducali battono San Marino pareggiando le Italian Baseball Series, e trovando con un quarto inning da nove punti la chiave dell’1-1.

Pronti via, e ci vuole poco a Rifaela per firmare il solo homer del primo vantaggio sammarinese dopo un playball rinviato di 15 minuti per maltempo. Leonora, nella parte bassa dell’inning, risponde con un fuoricampo da due punti ed è 2-1 per Parma. San Marino, però, crea ripetutamente in attacco e tira fuori un altro giro di mazza lungo dove non si può riprendere, quello di Lino per il 4-2.

Nel quarto inning c’è il singolo di Magnani che vale il 5-2 sammarinese, ma Di Raffaele, sul monte, cala improvvisamente. Artitzu, come rilievo, non aiuta, e così Parma tira fuori ben nove punti, un colpo devastante per le ambizioni di 2-0 da parte del club del Titano. Il vantaggio aumenta ancora, diventa di 12-5 e poi di 15-7 dopo il fuoricampo da tre di Geraldo del sesto inning.

A questo punto il Parmaclima può tranquillamente definirsi in gestione, e concede un unico punto a San Marino, e più precisamente a un singolo di Rifaela. Poi più nulla, e così il 15-8 ducale può certificare il pari nella serie.