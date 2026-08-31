Basket
Italia-Serbia oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streaming
Torna oggi in scena una grande classica del basket europeo. Italia e Serbia ritornano ad affrontarsi questa sera nel match valevole per le Qualificazioni Mondiali 2027. Una partita importante per l’Italbasket che alla Vitifrigo Arena di Pesaro vuole reagire dopo la brutta sconfitta subita contro la Bosnia-Erzegovina. In palio c’è il secondo posto nel Gruppo J.
I ragazzi di coach Bianchi devono mettere in campo tutte le loro qualità, contro un avversario di assoluto valore che nel turno precedente ha battuto nettamente l’Islanda. L’Italia non può permettersi un passaggio a vuoto come quello di Tuzla ed a Pesaro deve ritrovare la sua migliore versione. Servirà l’apporto di tutti i giocatori di spessore, a partire da Simone Fontecchio che lancia la sfida tutta NBA a Nikola Jokic.
Italia-Serbia andrà in scena questa sera alla Vitifrigo Arena di Pesaro con palla a due alle ore 19.30. La diretta tv sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà invece visibile su Sky Go, NOW Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale per non perdervi neanche un canestro.
CALENDARIO ITALIA-SERBIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET
Lunedì 31 agosto
Ore 19:30 Italia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-SERBIA QUALIFICAZIONI MONDIALI
Diretta tv: Sky Sport Basket (205)
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv
Diretta Live testuale: OA Sport