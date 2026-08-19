Italia protagonista annunciata in Diamond League: quattro azzurri campioni d’Europa in gara a Chorzow

Archiviata la parentesi dei Campionati Europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season prima dell’evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 ed il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l’entry list del meeting in Silesia, tredicesimo appuntamento stagionale del massimo circuito itinerante internazionale di atletica che si terrà a Chorzow da sabato 22 a domenica 23 agosto.

Ad oggi sono cinque gli azzurri che figurano nell’elenco dei partecipanti, mentre ha rinunciato Matteo Sioli per l’infortunio rimediato durante la finale europea (in cui ha comunque raccolto un prezioso bronzo). L’Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi, pronto a rimettersi in gioco dopo il magico oro di Birmingham.

In Polonia sono attesi nel complesso ben quattro italiani campioni d’Europa, infatti oltre a Gimbo vedremo in azione anche la regina del mezzofondo continentale Nadia Battocletti, il primatista mondiale stagionale del peso Leonardo Fabbri e la capofila delle liste europee del triplo nel 2026 Dariya Derkach. A completare il gruppo tricolore in Silesia ci sarà l’argento europeo Sara Fantini nel lancio del martello.

Battocletti si cimenterà sulla distanza dei 5000 metri fronteggiando un plotone di etiopi tra cui tre delle prime cinque del ranking mondiale Likina Amebaw, Aleshign Baweke e Senayet Getachew con l’obiettivo di abbassare il suo record italiano. Avversari di spessore anche per Fabbri (su tutti lo statunitense Joe Kovacs), Fantini (la canadese Camryn Rogers), Tamberi (l’ucraino Oleh Doroshchuk e Barshim) e Derkach (Thea Lafond e tre cubane di punta)