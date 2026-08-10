Beach Zone
Italia protagonista ad Amburgo: Gottardi/Orsi Toth sfiorano il podio nell’Elite 16
L’Italia torna protagonista nel grande beach volley internazionale! All’Elite 16 di Amburgo, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth conquistano uno splendido quarto posto, tornando tra le migliori coppie del circuito mondiale.
Per le azzurre si tratta della seconda top 4 della stagione, un risultato importante anche in prospettiva dei prossimi Europei di Stare Jablonki, dove Gottardi e Orsi Toth proveranno a recitare un ruolo da protagoniste.
Ad Amburgo il successo femminile va alle svizzere Brunner/Huberli, mentre nel torneo maschile festeggiano i tedeschi Ehlers/Wust.
🎙️ Analizziamo il percorso delle italiane, il valore del quarto posto e le indicazioni arrivate dall’Elite 16 in vista dell’appuntamento continentale. Speciale a cura di Roberto Ravaglia
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