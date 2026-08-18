Italia già qualificata con una squadra alle Olimpiadi 2028: è uno sport nuovo. Ora l’occasione del volley

L’Italia ha già qualificato una squadra alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: mancano ancora due anni al grande evento in California, ma il percorso di ammissione ai Giochi è già incominciato e durante lo scorso fine settimana sono stati assegnati alcuni pass. La nostra Nazionale di flag football maschile ha fatto festa raggiungendo la finale dei Mondiali, disputati sui campi di Dusseldorf (Germania): dopo aver dominato la fase a gironi contro Francia, Gran Bretagna e Panama, gli azzurri hanno regolato i padroni di casa e il Canada nella fase a eliminazione diretta, meritandosi il tagliando prima di perdere l’atto conclusivo contro gli USA.

Si tratta di uno sport che farà il proprio debutto ai Giochi proprio in occasione della prossima edizione ed era davvero complicato riuscire a essere tra le partecipanti, considerando i criteri decisamente stringenti (soltanto cinque partecipanti oltre agli USA, due posti assegnati tramite l’evento iridato e tre durante un evento ad hoc organizzato nel 2028). Gli azzurri avranno l’onore di essere tra le magnifiche sei compagini che si contenderanno una medaglia, in una disciplina che risulta molto gradevole, di durata contenuta, di non complicatissima comprensione e con un potenziale anche per il futuro.

La prossima chance di qualificazione arriverà per le squadre di volley, entrambe Campionesse del Mondo: saranno gli Europei a mettere in palio il primo tagliando per le Olimpiadi 2028, soltanto la squadra vincitrice farà festa, mentre tutte le altre saranno rinviate ai successivi passaggi del percorso (tre pass ai Mondiali 2027, tre in base al ranking FIVB aggiornato dopo la Nations League 2028). Ricordiamo le date: le donne dal 21 agosto al 6 settembre tra Svezia, Cechia, Azerbaijan, Turchia; gli uomini dal 9 al 26 (gli azzurri giocheranno sempre in Italia. Le ragazze del CT Julio Velasco saranno tra le grandi favorite insieme alla Turchia, mentre sul fronte maschile si preannuncia una bagarre totale.