Italia-Germania oggi, amichevole volley maschile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 26 agosto (ore 21.00) si gioca Italia-Germania, incontro amichevole di volley maschile che proietta verso gli Europei, i quali incominceranno il prossimo 9 settembre presso la Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri si avvicinando alla rassegna continentale disputando alcuni test, a cominciare da quello di stasera contro la compagine teutonica.

I Campioni del Mondo scenderanno in campo presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria nell’ambito della FIPAV Cup Men Elite, che prevederà poi il confronto con il Brasile nella serata di domenica 30 agosto. Il CT Fefé De Giorgi ha convocato quattordici giocatori per questo impegno, a cominciare da titolari come il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Daniele Lavia e Mattia Bottolo, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso.

Grande attesa per il debutto stagionale di Alessandro Michieletto dopo l’infortunio, il secondo bomber a disposizione sarà Kamil Rychlicki e non Alessandro Bovolenta, sono stati chiamati solo tre centrali (Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati). Tra le fila della Germania, allenata da Massimo Botti, spicca l’eterno opposto George Grozer, sempre una garanzia di quantità industriali di punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, amichevole di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Mercoledì 26 agosto

Ore 21.00 Italia vs Germania – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.