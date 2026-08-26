Italia-Francia oggi, Europei volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 26 agosto (ore 16.00) si gioca Italia-Francia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Göteborg (Svezia) per l’ultima partita della fase a gironi: dopo aver sconfitto Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia con dei secchi 3-0, la nostra Nazionale incrocerà le transalpine nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel girone. Le Campionesse del Mondo andranno a caccia della quinta affermazione consecutiva, in modo da chiudere al comando la Pool D e proiettarsi verso gli ottavi di finale.

Le ragazze del CT Julio Velasco dovranno fare i conti con un’avversaria particolarmente temibile, in grande crescita ed emersa di gran carriera nelle ultime stagioni, spaventando le big del panorama internazionale e raggiungendo i quarti di finale agli ultimi Mondiali. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 dovranno stare molto attente a non sottovalutare le rivali in quello che sarà un test importante in vista della fase a eliminazione diretta, dove l’asticella si alzerà in maniera importante e si entrerà nel vivo della lotta per la conquista del trofeo, che garantirà anche il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia giocherà con la formazione tipo: la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Ekaterina Antropova e Myriam Sylla (o Stella Nervini), il libero Eleonora Fersino. Dall’altra parte della rete bisognerà stare particolarmente attenti alle attaccanti Cyrielle Depie, Halimatou Bah e Amandha Marie Sylves.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Mercoledì 26 agosto

Ore 16.00 Italia vs Francia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.