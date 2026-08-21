Italia-Croazia oggi in tv, Europei volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 21 agosto (ore 16.00) si gioca Italia-Croazia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Göteborg (Svezia) per incominciare la propria avventura nella rassegna continentale, che tra l’altro metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le Campionesse del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare il match d’esordio contro un’avversaria desiderosa di farsi valere.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CROAZIA EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

Le ragazze del CT Julio Velasco puntano a iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione più importante di questa stagione, per poi proiettarsi verso i prossimi incontri nel raggruppamento contro Svezia, Francia, Montenegro e Slovacchia. Il Guru dovrebbe schierare la formazione tipo, in modo da scaldare i meccanismi: Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu nel ruolo di opposto, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero.

E le schiacciatrici? Ekaterina Antropova è stata spostata nuovamente in questo ruolo: dovrebbe essere titolare accanto a una tra Myriam Sylla e Stella Nervini, salvo ulteriori cambi di idea da parte del Guru. Dall’altra parte della rete non spiccano giocatrici di rilevanza internazionale, ma a certi livelli non bisogna mai dare nulla per scontato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA, EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 21 agosto

Ore 16.00 Italia vs Croazia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.