Italia-Bulgaria oggi, Europei volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Alle 16.00, sul taraflex di Brno, l’Italia si gioca contro la Bulgaria l’accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Julio Velasco: non ci sono classifiche da amministrare o una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole, contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno.

L’Italia arriva a Brno con cinque successi su cinque e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell’ultima giornata di Göteborg. Proprio il 3-1 sulle transalpine ha rappresentato probabilmente la partita più complicata della prima fase, con le azzurre meno continue rispetto alle precedenti uscite e costrette a trovare soluzioni anche nei momenti nei quali il gioco non scorreva con la consueta fluidità. Il girone è servito a Velasco anche per allargare le rotazioni e verificare differenti soluzioni tattiche. Tra quelle destinate a restare nel ventaglio delle possibilità c’è l’utilizzo di Ekaterina Antropova come schiacciatrice, esperimento già proposto durante la stagione. Una scelta che può permettere di avere contemporaneamente in campo Antropova e Paola Egonu, aumentando considerevolmente il potenziale in attacco, a fronte però della necessità di trovare nuovi equilibri soprattutto nella seconda linea.

Il precedente stagionale offre un altro elemento favorevole alle azzurre. Italia e Bulgaria si sono incontrate al debutto nella Volleyball Nations League in Brasile e la sfida si è chiusa 3-0 per la squadra di Velasco. La VNL ha poi certificato una distanza piuttosto evidente tra le due formazioni: l’Italia ha terminato la fase preliminare seconda con dieci vittorie e 28 punti e ha successivamente conquistato il terzo posto nella fase finale. Le bulgare, al contrario, hanno chiuso diciottesime con due successi e cinque punti.

La Bulgaria ha mostrato un rendimento alterno anche nella Pool B dell’Europeo, disputata proprio a Brno. La squadra di Marcello Abbondanza aveva iniziato con un convincente 3-0 sull’Ucraina, 25-23, 25-23, 25-20, ma non è riuscita a dare continuità a quel risultato. Sono arrivate le sconfitte contro Grecia per 3-1 e Serbia per 3-0, quindi il prezioso 3-2 sull’Austria che ha garantito la qualificazione. Nell’ultima gara del raggruppamento le bulgare hanno ceduto 3-0 alla Cechia, dopo aver avuto le proprie occasioni soprattutto nel primo set, perso 28-26, prima dei successivi 25-19 e 25-19.

Il pronostico assegna dunque all’Italia un ruolo di netta favorita, ma la Bulgaria ha il vantaggio di conoscere perfettamente campo e ambiente di Brno e può affrontare la partita senza avere nulla da perdere. Denise Meli alla vigilia ha indicato la strada: più che modificare qualcosa in funzione dell’avversaria, le azzurre dovranno concentrarsi sui propri sistemi, imporre ritmo ed energia e sviluppare il proprio gioco. Dall’altra parte attenzione soprattutto a giocatrici come Aleksandra Milanova, Iva Dudova e Tsvetelina Ilieva, elementi in grado di dare peso all’attacco bulgaro.

A guidare la Bulgaria c’è un tecnico italiano, Marcello Abbondanza, alla testa di una nazionale nella quale convivono esperienza e una generazione giovane proveniente da un movimento che negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti a livello giovanile. La regia è affidata soprattutto alla trentaduenne Kristina Guncheva, autentica giramondo e oggi al CSO Voluntari 2005 in Romania. L’alternativa è Lora Slavcheva, trasferitasi in estate dal Maritza Plovdiv all’Ujpesti ungherese. Non mancano le conoscenze del campionato italiano. L’opposta Mikaela Stoyanova, 21 anni, ha giocato nell’ultima stagione a Vallefoglia e vestirà la maglia di Macerata nella prossima, mentre Monika Krasteva è passata dall’Altamura al Costa Volpino in A2. Stoyanova rappresenta una delle opzioni per un reparto nel quale Abbondanza può contare anche sulla giovane Iva Dudova, ventenne approdata al Vakifbank Istanbul campione d’Europa.

In posto quattro le principali soluzioni sono Aleksandra Milanova e Tsvetelina Ilieva. La prima, 25 anni, disputa la seconda stagione in Turchia con l’Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü, mentre la ventiquattrenne Ilieva è alla seconda annata con l’Aachen in Germania. Alle loro spalle ci sono Emileta Racheva, oggi allo Zeleznicar in Serbia, e Dudova. Al centro Abbondanza può affidarsi a Maria Krivoshiyska, 24 anni e dalla scorsa stagione in Ungheria con l’MBH-Békéscsabai RSE, e alla ventenne Kaya Nikolova del Maritza Plovdiv. Completano il reparto Boryana Angelova, da sette stagioni al Maritza Plovdiv, ed Elena Kolarova del Levski Sofia. In seconda linea le scelte sono Zhana Todorova e Mila Pashkuleva: la prima è alla quarta stagione con il Maritza, mentre la seconda è passata proprio quest’estate dal club di Plovdiv al Levski Sofia.

Il fischio d’inizio è in programma al Brno Exhibition Centre – The Pavilion P di Brno con inizio alle 16.00. E’ prevista la diretta Tv su RaiDue, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky, sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky), la diretta streaming su Rai Play gratuitamente e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Bulgaria di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI

Lunedì 31 agosto

Ore 16.00 Brno Exhibition Centre – The Pavilion P di Brno: Italia vs Bulgaria

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratuita su Rai2, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky) sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratuita e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.