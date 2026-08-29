Italia-Bulgaria, le probabili formazioni per l’ottavo agli Europei: i possibili sestetti titolari

L’Italia affronterà la Bulgaria negli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley femminile, in programma lunedì 31 agosto (ore 16.00) all’Exhibition Centre di Brno (Cechia). La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel girone di Göteborg e partirà con i favori del pronostico contro le Verdi, quarte nel girone alle spalle di Serbia, Cechia e Grecia, ma non dovrà sottovalutare un impegno che potrebbe nascondere qualche insidia.

Le Campionesse del Mondo dovranno fare i conti con la formazione guidata da coach Marcello Abbondanza, un tecnico di indubbia esperienza, alla sua prima stagione sulla panchina della Bulgaria. Ma quali saranno i sestetti titolare delle due squadre, che si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente di Cechia-Svezia?

Il CT Julio Velasco confermerà quella che è ormai la formazione tipo con Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla di banda, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero. Resteranno a disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli, si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe.

La Bulgaria dovrebbe rispondere con l’opposto Iva Dudova, le schiacciatrici Aleksandra Milanova e Monika Krasteva, le centrali Maria Krivoshiyska e Kaya Nikolova, la palleggiatrice Lora Slavcheva, i liberi Mila Pashkuleva e Zhana Todorova.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BULGARIA VOLLEY

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Danesi-Fahr, Fersino.

BULGARIA: Slavcheva-Dudova, Milanova-Krasteva, Krivoshiyska-Nikolova, Pashkuleva/Todorova.