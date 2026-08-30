Italia-Brasile oggi, amichevole volley maschile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 30 agosto (ore 21.00) si gioca Italia-Brasile, incontro amichevole di volley maschile che proietta verso gli Europei, i quali incominceranno il prossimo 9 settembre presso la Piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratta dell’ultima partita prima della rassegna continentale, gli azzurri scenderanno in campo al PalaRescifina di Messina per incrociare la compagine sudamericana in una delle grandi classifica della pallavolo internazionale.

Dopo la storica partita contro la Germania, che ha battuto i record di durata (leggendario il primo set chiuso 66-64), e dopo aver incrociato Cuba, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi se la dovranno vedere contro i verdeoro per limare gli ultimi dettagli in vista dell’evento più importante della stagione. Saranno a disposizione il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Daniele Lavia e Mattia Bottolo, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso.

Il martello Alessandro Michieletto è in rosa dopo l’infortunio, il secondo bomber a disposizione sarà Kamil Rychlicki, sono stati chiamati tre centrali (Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, amichevole di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Domenica 30 agosto

Ore 21.00 Italia vs Brasile – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.