Isabelle Haak realizza 52 punti in una partita agli Europei di volley: sfiorato il record che resiste da 27 anni

Isabelle Haak si è resa protagonista di una prestazione superlativa nel confronto tra Svezia e Croazia, andato in scena ieri sera allo Scandinavium di Göteborg nell’ambito degli Europei 2026 di volley femminile. La formidabile opposto, che era stata arginata dalle azzurre nello scontro diretto di domenica pomeriggio, ha trascinato le padrone di casa alla vittoria al tie-break dopo 131 minuti di autentica battaglia di fronte al proprio pubblico ed è entrata nella storia della rassegna continentale.

L’attaccante di Conegliano ha infatti messo a segno addirittura 52 punti! Numeri davvero straripanti per una delle migliori bomber in circolazione a livello mondiale, andata a referto con il 57% in fase offensiva (ben 83 palloni attaccati, soltanto tre errori e un muro subito). Nel tabellino della 27enne figurano anche 3 ace e 2 muri, contribuendo in maniera determinante al terzo successo delle gialloblù in questa rassegna continentale.

Isabelle Haak ha migliorato il suo precedente primato di personale agli Europei (42 punti nel 2021), ma non si tratta di un record assoluto per la rassegna continentale. Nel 1999, infatti, Barbara Jelic mise a segno addirittura 53 punti in occasione della semifinale tra la sua Croazia e l’Italia. La capitana delle balcaniche si scatenò con il 54% in attacco e diede un gran dispiacere alla nostra Nazionale, che aveva come titolari Maurizia Cacciatori, Manuela Leggeri, Elisa Togut, Simona Rinieri, Sabrina Bertin ed Elisa Galastri (sostituita da Simona Gioli).