Irma Testa vince i Giochi del Mediterraneo da portabandiera! Sconfitta di misura la francese Zidani

Dopo due anni di assenza dalle competizioni internazionali, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d’apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale per split decision la temibile francese Amina Zidani (bronzo iridato e oro agli European Games nel 2023).

La pugile campana, bronzo olimpico a Tokyo 2021 e campionessa mondiale a Nuova Delhi 2023, si è aggiudicata un match estremamente equilibrato sul ring del Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, in cui è stato il terzo round a fare la differenza. Testa e Zidani si erano imposte rispettivamente nella prima (4-1) e nella seconda ripresa (sempre per 4-1), rendendo determinante l’esito dell’ultimo segmento.

La stella della boxe femminile azzurra si è fatta preferire da quattro giudici su cinque nei tre minuti conclusivi, meritandosi il primo sigillo della carriera nella rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il cartellino finale indica un 3-2 in favore della 28enne napoletana con gli score di 28-29, 30-27, 29-28, 28-29 e 29-28.