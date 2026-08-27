Irma Testa rilancia: “Qualche anno fa avrei perso. Ero in condizioni pietose, ora l’obiettivo è l’oro olimpico”

Dopo essersi fermata per quasi due anni, in seguito alla mancata medaglia nel torneo olimpico di Parigi 2024, Irma Testa è tornata a competere sul ring in questa stagione regalandosi oggi la soddisfazione di vincere da portabandiera dell’Italia i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La formidabile pugile campana ha battuto in finale per split decision la storica rivale francese Amina Zidani, piazzando l’allungo decisivo nel terzo e ultimo round al termine di un match estremamente equilibrato.

“È tutto così perfetto. Era la mia prima gara importante dopo il mio ritorno. Avevo perso tanti chili, ero in una condizione pietosa. La forza di volontà va oltre ogni cosa. Mi sono rimessa in forma come una ragazzina, anche se non lo sono più“, le parole della 28enne napoletana ai microfoni di Rai Sport dopo la cerimonia di premiazione al Palazzetto di San Giorgio Ionico.

La campionessa mondiale del 2023 si proietta già verso il futuro e ha le idee chiare in tal senso: “È un nuovo inizio in vista di grandi obiettivi. Il mio grande sogno resta la medaglia d’oro olimpica e ci arriverò grazie al duro lavoro giorno dopo giorno. La Irma di qualche anno fa avrebbe perso oggi: recuperare al terzo round non era nelle mie corde“.