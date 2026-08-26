Irma Testa domina Gojkovic e approda in finale ai Giochi del Mediterraneo!

Irma Testa onora al meglio il suo ruolo di portabandiera della delegazione italiana e ottiene il pass per la finale nella categoria 57 kg ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La pugile campana, dopo aver superato i quarti per il forfait della serba Natalia Shadrina, ha dominato infatti la semifinale odierna contro la montenegrina Bojana Gojkovic imponendosi ai punti per decisione unanime.

L’azzurra si è resa protagonista di un’ottima prestazione sul ring del Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, contenendo l’avversaria in un primo round piuttosto equilibrato (tre giudici su cinque in favore di Testa) per poi fare la differenza nel prosieguo del match. La 28enne nativa di Torre Annunziata non ha lasciato scampo a Gojkovic, convincendo tutti i giudici sia nella seconda che nella terza ripresa e vincendo dunque nettamente l’incontro.

Il cartellino finale indica nello specifico 30-27, 29-28, 30-27, 29-28 e 30-27 per la padrona di casa, che troverà in finale la temibile francese Amina Zidani (oro agli European Games e bronzo mondiale nel 2023). Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2021 e campionessa del mondo a Nuova Delhi 2023, partirà con i favori del pronostico nel tentativo di aggiudicarsi il suo primo titolo ai Giochi del Mediterraneo.

Già definito il colore della medaglia per un’altra pugile italiana, con Martina Vassallo che ha perso ai punti per decisione unanime la semifinale contro l’algerina Fatiha Mansouri mettendosi al collo il bronzo nei 51 kg.