Inizia l’atletica ai Giochi del Mediterraneo: Italia a caccia del bottino dorato con Tamberi e tante stelle

L’Italia punta a essere grande protagonista nelle gare di atletica che animeranno i Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che affacciano sul Mare Nostrum. Dopo aver conquistato il medagliere agli Europei, la nostra Nazionale andrà a caccia di grandi soddisfazioni di fronte al proprio pubblico di Taranto, dove si cimenteranno alcuni validi elementi del movimento tricolore, con tutte le carte in regola per salire sul podio.

Il faro sarà indubbiamente Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha deciso di mettersi in gioco in questo contesto, da fresco Campione d’Europa e vincitore della tappa di Diamond League in Silesia. Il fuoriclasse marchigiano, forte del 2.32 di Birmingham, punta a rafforzare il suo status di Campione di tutto (in effetti gli manca questo titolo…), per poi lanciarsi verso la finale di Diamond League e gli Ultimate Championship. Sarà affiancato da Christian Falocchi, altro uomo da medaglia nella località pugliese.

Grande attesa per Filippo Tortu sui 200 metri: il portabandiera dell’Italia (insieme alla pugile Irma Testa) è al rientro da un infortunio che non gli ha permesso di partecipare alla rassegna continentale, l’obiettivo è quello di distinguersi sui 200 metri, dove sarà della partita anche Filippo Dezza, la matricola che ha sbalordito in Gran Bretagna raggiungendo l’atto conclusivo. Ludovica Cavalli ha appena vinto sui 1500 metri in una gara di contorno di Diamond League ed è sembrata in ottima forma.

Francesco Inzoli ha saltato 8.27 metri agli Assoluti, poi ha raggiunto la finale agli Europei e ha gareggiato anche in Diamond League a Zurigo: sarà tra i grandi pretendenti al trono nel salto in lungo. Attenzione alla velocità: Eric Marek, Roberto Rigali, Gloria Hooper e Alessia Pavese se la possono giocare sui 100 metri. Ai nastri di partenza ci saranno due eroi della 4×400 dell’Alexander Stadium: Luca Sito e Lorenzo Benati sono tra i favoriti per il podio sui 400 metri, al pari di Alessandra Bonora e Alice Mangione.

Sara Fantini non dovrebbe avere rivali nel lancio del martello dopo aver conquistato l’argento agli Europei, Erika Saraceni potrà sognare in grande nel salto triplo considerando quanto visto agli Europei. Nick Ponzio sarà l’uomo da battere nel getto del peso, Alessandro Sibilio ha dimostrato di essere in crescita sui 400 ostacoli e punta alla grande zampata. Ayomide Folorunso è sempre la donna di riferimento in certi contesti sul giro di pista con barriere (sarà presente anche Alice Muraro). Da non dimenticare Vittoria Fontana sui 200 metri, Federica Del Buono sui 10.000 metri, Catalin Tecuceanu sugli 800 metri, Celeste Polzonetti ed Elena Carraro sui 100 ostacoli, le staffette (4×100 e 4×400 di genere e mista).