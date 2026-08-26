Infortunio in Italia-Francia agli Europei di volley femminile: partita interrotta, cos’è successo e punteggio

La partita tra Italia e Francia agli Europei 2026 di volley femminile è rimasta ferma per tre minuti per permettere agli operatori sanitari di prestare il dovuto soccorso alla schiacciatrice Halimatou Bah. Sul punteggio di 18-17 nel primo set in favore delle azzurre, il martello è caduta male dal muro per contrastare l’attacco della nostra Merit Adigwe.

Sottorete c’è stato un abituale contrasto in ricaduta e l’attaccante transalpina ha risentito di un problema fisico alla caviglia sinistra. La 22enne, che ha giocato l’ultima stagione con la maglia di Chieri in Serie A1, è rimasta a terra nel silenzio dello Scandinavium di Göteborg (oggi pochi appassionati presenti sugli spalti).

La giocatrice è stata aiutata a rialzarsi ed è uscita dal campo con il supporto dello staff medico francese. Il CT Cesar Hernandez ha operato la sostituzione, inserendo Lilou Ratahiry. L’Italia si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 25-19, in palio il primo posto nella Pool D.