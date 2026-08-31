IndyCar, Palou si conferma imbattibile. É lui il migliore di sempre?

Continua ad allungarsi la striscia di primati nella NTT IndyCar Series di Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing ha fatto la differenza ancora una volta diventando per la quinta volta campione, la quarta consecutiva.

il 29enne, sei volte a segno quest’anno, continua senza un vero rivale a riscrivere la storia della categoria. Il catalano è ora una certezza anche sugli ovali, l’unica vera carenza che aveva fino a qualche stagione fa.

Il successo a Indianapolis e non solo hanno cambiato la tendenza ed ora il nativo di Sant Antoni de Vilamajor è diventato quasi imbattibile. Da quando è stato introdotto l’iberido la sua forza è quasi raddoppiata, il pilota perfetto per questa generazione di vetture.

Il 2027 vedrà ancora le attuali monoposto impegnate prima dell’attesissimo debutto delle ‘Dallara IR-28’. Con un cambio regolamentare tutto può succedere, ma nel frattempo il #10 del gruppo ha la chance di eguagliare il record di successi di Scott Dixon (6).

Con ancora almeno dieci anni di carriera sono oggettivamente incalcolabili i primati che possono essere migliorati. Il record di sette titoli di AJ Foyt non è lontano, mentre per quanto riguarda le vittorie la strada è ancora lunga.

Lo spagnolo è infatti 17mo nella classifica di tutti i tempi con 25 affermazioni, Foyt ha 67 vittorie e precede di otto lunghezze il già citato Dixon che nel 2027 raggiungerà McLaren e di conseguenza non sarà più accanto al dominatore degli ultimi anni.

Non è ancora chiaro, numeri a parte, se Palou sia il più grande di tutti i tempi della storia dell’IndyCar ed in generale delle competizioni americane. Sicuramente però ci troviamo davanti a qualcosa di unico, un pilota che ancora per molto potrà dire la sua visto il progressivo allontanamento dal mondo della F1 dopo le vicende di qualche anno fa con McLaren e Zak Brown.