IndyCar, O’Ward mette tutti in riga nella race-2 di Milwaukee Mile

Pato O’Ward vince la race-2 di Milwaukee Mile per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Il messicano di Arrow McLaren svetta di forza per l’undicesima volta in carriera, il #5 dello schieramento precede sotto la bandiera a scacchi Scott McLaughlin ed il compagno di box Christian Lundgaard.

Dopo una lunga attesa per la ripresa di race-1, pronta per continuare questa sera per l’ultima fase dopo la red flag di ieri, la ‘race-2’ di Milwaukee Mile si è aperta con Alex Palou subito all’attacco. Il catalano di Chip Ganassi Racing #10 ha provato a fare selezione, ma presto ha dovuto fronteggiare il ritorno di Josef Newgarden (Penske #2) e Rinus VeeKay (Juncos Racing #76).

L’ultimo citato è salito in classifica dopo la seconda sosta ai box, avvenuta poco dopo la prima caution di giornata per un testacoda in uscita di curva 1-2 da parte dell’ex pilota F1 Romain Grosjean (Dale Coyne Racing #18).

La lotta per il primato è entrata nel vivo, Palou e VeeKay sono presto stati raggiunti da Kyle Kirwkood. Il #27 di Andretti, diretto avversario in classifica della Honda #10, si è portato a ridosso dei migliori ed ha tentato di inserirsi nel duello per la leadership.

Il 142mo dei 250 giri previsti ha visto il ritorno della Safety Car in pista in seguito ad un testacoda di Newgarden in uscita di curva 4. L’ex vincitore della Indy 500 ha permesso a tutti i protagonisti di fermarsi ai box per la quarta volta, gli unici a non entrare in pit road sono stati Scott Dixon (Ganassi #9) e Scott McLaughlin (Penske #3).

La ripartenza, dopo l’impatto sempre in curva 4 di Grosjean, ha visto un solo protagonista: Will Power. La Honda #26 di Andretti ha ottenuto le redini della competizione davanti a Christian Lundgaard (McLaren #7), determinato a restare davanti a Palou e continuare ad avere una chance di imporsi sugli altri al termine della stagione agonistica.

La quinta sosta non ha sorriso a Lundagaad. Il danese, vittima dell’ennesimo problema ai box, è precipitato virtualmente in terza posizione, la testa della corsa è quindi passata a Pato O’Ward (McLaren #5) davanti a McLaughlin #7. Importante penalità invece per Power, condannato dai commisari per speeeding in pit lane.

Il finale non ha regalato sorprese con O’Ward in pieno controllo della Chevy #3 Penske di McLaughlin. Il neozelandese ha dovuto accontentarsi di un piazzamento in Top3 davanti a Lundgaard, Malukas, Palou, Kirkwood, VeeKay, Marcus Ericsson (Andretti #28) e Louis Foster (RLL #45).

La bagarre per il titolo resta apertissima a due corse ancora da disputare. Questa sera da mezzanotte la continuazione della race-1 di ieri, ferma per maltempo dopo 90 dei 250 giri compiuti. O’Ward guiderà il gruppo alla ripresa delle ostilità.

RISULTATO RACE-2

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 27.004 135.314 23.813 153.444 5

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 0.792 0.792 26.295 138.96 24.028 152.074 4

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 250 P 2.746 1.954 27.311 133.792 23.813 153.448 5

12 RUN David Malukas Team Penske 250 P 3.288 0.543 26.395 138.438 23.824 153.377 5

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 250 P 12.044 8.755 26.520 137.783 23.429 155.963 5

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 250 P 17.531 5.487 26.546 137.646 24.274 150.532 5

76 RUN Rinus VeeKay Juncos Racing 250 P 18.700 1.169 26.851 136.085 23.986 152.336 5

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 250 P 22.784 4.084 27.335 133.676 24.073 151.788 5

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 250 P 24.084 1.300 26.834 136.169 24.165 151.212 5

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 250 P 26.862 2.778 27.625 132.273 24.020 152.126 5

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 249 P 1 lap 1 lap 27.163 134.522 23.936 152.655 5

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 249 P 0.504 0.504 26.752 136.589 23.991 152.306 5

47 RUN Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 249 P 2.833 2.329 27.333 133.683 24.101 151.611 5

26 RUN Will Power Andretti Global 249 P 3.349 0.516 26.953 135.57 23.711 154.108 6

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 249 P 5.610 2.261 25.837 141.428 24.391 149.808 5

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 249 P 21.501 15.891 27.041 135.13 24.222 150.853 6

6 RUN Nolan Siegel Arrow McLaren 249 P 22.125 0.625 26.964 135.514 24.443