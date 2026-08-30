IndyCar, la pioggia ferma race-1 a Milwaukee dopo 90 giri. Si continuerà domani alle 15.00

Il maltempo non consente alla NTT IndyCar Series di completare regolarmente la prima delle due gare in programma a Milwaukee Mile. Gli organizzatori hanno provato in ogni modo ad asciugare il tracciato ed arrivare al 126mo giro, determinante per assegnare punti alla corsa.

L’attività in pista riprenderà domani alle 15.00 italiane e precederà la race-2 che resta indetta alle 19.00. Attualmente sono stati completati 90 dei 250 passaggi previsti, Pato O’Ward è virtualmente in cima alla graduatoria.

Il messicano di McLaren #5 si è trovato in vetta dopo aver scavalcato Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) al termine del primo passaggio in pit road, effettuato in regime di green flag. Il vincitore dell’ultima Indy500 è stato il protagonista assoluto dei primi giri, disputati tutti senza caution.

Alexander Rossi (Ed Carpenter #20) è terzo davanti a Josef Newgden (Penske #2), Christian Lundgaard (Arrow McLaren #7) e Will Power (Andretti #26). 14mo invece Alex Palou, il pilota della Honda #10 del Chip Ganassi Racing ha la chance di ottenere il quinto titolo questo fine settimana.